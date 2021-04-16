Güney Koreli konsorsiyum, ihracat amaçlı Sputnik V aşısı üretecek

Güney Koreli Huons Global biyoteknoloji şirketi, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile Sputnik V aşısının Güney Kore’de üretilmesi için teknoloji transferine yönelik anlaşma imzaladı. Aşıyı Huons Global başkanlığındaki konsorsiyum üretecek.

Yonhap ajansının aktardığına göre, Huons Global şirketi ile RDIF, Sputnik V aşısının üretimi için teknoloji transferinin öngörüldüğü bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Huons Global başkanlığındaki konsorsiyum, aşıyı Güney Kore’de üretecek.

Konsorsiyumda yer alan diğer üç şirket ise Güney Koreli Humedix, Boran Pharma ve Singapurlu Prestige BioPharma.

Reuters: #SouthKorea's consortium to produce 100 million doses a month of Russia's #SputnikV vaccine.



👇https://t.co/NBlS2tW8KM — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

Huons Global’in açıklamasına göre, konsorsiyumdaki şirketlerin tesislerinde ayda maksimum 100 milyon doz üretim hacmi ile aşının pilot üretim süreci ağustosta başlayacak.

Huons Global yetkilisi, ajansa yaptığı açıklamada Güney Korelilerin aşıyı yaptırıp yaptıramayacağının belirsiz olduğu, ülkede üretilecek tüm aşıların ihracat amaçlı olacağını ifade etti. Kaynak, Güney Kore’de üretilen Sputnik V aşısının ülke içinde ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir kararın henüz alınmadığını belirtti.

Diğer yandan haberde, GL Rapha şirketinin başkanlığındaki yerel konsorsiyumun, RDIF ile aşının ülkede üretimi için ayrı bir anlaşma imzaladığı da aktarıldı.