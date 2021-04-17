Kırım Tatarlarından Erdoğan’a görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Erdoğan’ın Kiev’in ‘Kırım Platformu’ girişimini destekledikleri açıklamasının ardından Umerov, Sputnik’e verdiği demecinde şunları söyledi:

“Türkiye’deki liderler yarımada halkının sesini duymalı, özellikle de Erdoğan’ın sık sık desteklediğini söylediği Kırım Tatarlarının sesini. Kırım Tatarları ile hiçbir ortak yanı olmayan, Rusya’da aşırıcı ve yasaklı bir örgüt olarak görülen ‘Kırım-Tatar Meclisi’nin Ukrayna’da yaşayan radikal liderlerinin yalan ithamları üzerinden bir fikre kapılmayıp, durumun daha net anlaşılması için Kırım’a gelip yerinde ikna olunması faydalı olur. En azından Türkiye liderinin Kırım’daki Kırım Tatarları temsilcileriyle ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirmesi, iki ülke arasında daha yakın bir etkileşimin kurulmasına yardımcı olur.”

Umerov, Türkiye’nin Kırım’a yönelik tutumunda bazı fobilerin söz konusu olduğunu ifade etti.

Umerov, “Türkiye liderinin pragmatistliğinin, Rusya lideri ile olan kişisel ilişkilerinin yakın gelecekte kendi rolünü oynayacağından ve Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun kabul edileceğinden eminim” dedi.