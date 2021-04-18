Ukrayna hükümet güçleri, Donetsk’teki yerleşim yerlerine silah yerleştiriyor

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’te bağımsızlıklarını ilan eden güçler, Kiev yönetimini, kendi denetimindeki yerleşim yerlerine silah yerleştirmekle suçladı.

Donetsk’in askeri sözcüsü, Ukrayna hükümet güçlerinin temas hattında kendi denetiminde olan yerleşim yerlerine silah yerleştirmekle suçladı. Sözcü, Ukrayna güçlerinin insanların yaşamakta olduğu konutlar ve yollara çok yakın alanlara 133 tanksavar mayın yerleştirdiğini de belirtti.

Daha önce de Lugansk sözcüleri, Ukrayna hükümetinin, denetimi altındaki bölgelerin çevresinde 23 silah ve üç zırhlı araç yerleştirildiğini söylemişti.

Ukrayna’nın doğusunda gerilim, hükümet güçlerinin Donetsk’te bir milise suikast düzenlenmesi ve bombardımanlarını artırması nedeniyle yükselmiş durumda. Donetsk güçleri, Ukrayna hükümet güçlerinin nisan ayında insansız hava aracı ile düzenledikleri bir saldırı sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Ukrayna’da gerilimin daha önce tırmanmasını takiben kabul edilen yeni bir protokol ile yerleşim yerleri ve yakınlarına silah yerleştirilmesi, istihbarat ve sabotaj eylemleri gerçekleştirilmesi, insansız hava aracı kullanılması yasaklanmıştı.

Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubu, 2014’ten beri üç ayrı anlaşma üstünde mutabık kaldı, fakat söz konusu anlaşmalara rağmen çatışmalar devam ediyor.