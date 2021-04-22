Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye'den Endonezya'da kaybolan denizaltı için yardım teklifi

Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Alman yapımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı, Bali’nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarına başladı.

700 metre derinlikte kesildi

Yerel medya, Savunma Bakanlığı’nın Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları konusunda yardım istediğini bildirdi. Endonezya medyasındaki habere göre denizaltı ile iletişimin 700 metre derinlikte kesildiği aktarıldı.

Ayrıca, Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.