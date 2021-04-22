NATO Zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin 14 Haziran 2021'de Brüksel'de yapılacağını memnuniyetle duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın kalıcı bir örneği olan NATO’yu güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Bugünün ve yarının zorluklarıyla başa çıkmak için esaslı ve ileriye dönük NATO 2030 gündemimiz hakkında kararlar alacağız: Rusya'nın saldırgan eylemleri, terörizm tehdidi, siber saldırılar, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi ve Çin'in yükselişi. Belçika, elli yıldan fazla süredir NATO karargahımıza ev sahipliği yapıyor.Haziran ayında burada başarılı bir zirve gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum."
I am pleased to announce that the next Summit of #NATO leaders will take place on 14 June 2021 in Brussels.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 22, 2021
We have a substantive & forward-looking agenda to strengthen our transatlantic Alliance and address the challenges of today and tomorrow. #NATO2030 https://t.co/ZgXf1ECnIg
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