BM: Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesini değerlendirdi.

Dujarric, "Bu bölgedeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak tüm adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Gerilimin artmasına neden olan bir dizi olayla ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. Gerginliğin azaltılmasına yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı doğrultusunda ani denetim faaliyetlerinde yer alan Güney Askeri Birimi ve Hava İndirme Kuvvetleri güçlerinin bu sabah daimi üslerine dönmeye başladığı açıklanmıştı.

Batılı devletler son günlerde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ‘saldırgan eylemlerini’ artırdığı iddiasında bulunarak, durumdan endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında ve kendi takdirine bağlı olarak askerlerin yeri konusunda tasarrufta bulunduğunu, bunun kimseye bir tehdit oluşturmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini ifade etmişti.