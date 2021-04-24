Rusya’dan YouTube’a, Rus medyasına yönelik düzenli sansür suçlaması

Roskomnadzor bazın dairesinden Rus basınına yönelik yapılan açıklamada, video paylaşım platformu YouTube’un yaş kategorisiyle tutarsızlık bahanesiyle Rus medya hesaplarında yayınlanan içeriğe düzenli olarak sansür uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, “YouTube yönetimine göre Rus federal kanallarında yayınlanan ve yaş sınırlaması içermeyen filmlere yalnızca yetişkin izleyiciler erişebilir. Birçok video, barındırma yetkisi ya da yetişkinlere uygun içeriği görüntülemek için ek izin alındıktan sonra yayınlanabiliyor” ifadelerine yer verildi.

‘İzleyenlere Batı'da benimsenen konumdan farklı bir konumu sunan videoların’ YouTube tarafından engellendiğine inanıldığı’ kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Rusya'nın faşizme karşı kazanılan zafere tarihsel katkısı, Beslan'daki trajik olaylar ile ilgili gerçekleri anlatan videolar, uydurma bahanelerle engelleniyor. YouTube, NTV televizyonunun resmi hesabında Rusya Devlet Başkanı'nın seslenişinin bloke edilmesini tesadüfen yapılan bir hata olarak açıkladı.”

Roskomnadzor verilerine göre YouTube geçen yıl Rus medya hesaplarına erişimi dokuz, bu hesaplardaki içeriği ise üç kez kısıtladı, 2021'in ilk dört ayında da Rus medyasının üç hesabı ve beş içeriği engellendi. Kısıtlamalar NTV, Rossiya 24, TVTS, Russia Today ve Sputnik gibi medya kuruluşlarını etkiledi.

Açıklamada, “YouTube ayrıca, eylemlerini yabancı telif hakkı sahiplerine ait olduğu iddiasıyla telif haklarının ihlal edilmesine dayandırarak, Rusya Federasyonu milli marşını içeren videolara da kısıtlamalar getirdi” hatırlatılmasında bulunuldu.

Rus denetleme kurumu, 2020’nin başlarından bu yana YouTube yönetimine Rus medyasındaki kısıtlamaların kaldırılması talebi içeren (yedisi tekrar olmak üzere) 29 mektup gönderildiğini ve bu mektupların çoğunun cevapsız kaldığını vurguladı.

Roskomnadzor ayrıca, YouTube'un 2012'den bu yana tespit edilen 71 binden fazla içerik arasında çocuk pornografisi, aşırıcılık çağrıları, uyuşturucu ve intihar içerikli ve sosyal açıdan diğer tehlikeli bilgileri içeren neredeyse 6 bin içeriği kaldırmadığının altını çizdi.

Açıklamada, daha önce yasaklanmış bilgileri içeren arama sonuçlarının kaldırılmadığı için Google'ın 700 bin ruble, 1.5 milyon ruble ve 3 milyon ruble olmak üzere üç kez para cezasına çarptırıldığı da hatırlatıldı.