Kayıt
11:53 24 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Youtube logo

    Rusya’dan YouTube’a, Rus medyasına yönelik düzenli sansür suçlaması

    © REUTERS
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044096712_0:135:3072:1863_1200x675_80_0_0_1a13001384829c149520d5c514a9c234.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202104241044349535-rusyadan-youtubea-rus-medyasina-yonelik-duzenli-sansur-suclamasi/

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), YouTube yönetiminin yaş kategorisiyle tutarsızlık bahanesiyle Rus medya hesaplarında yayınlanan içeriğe düzenli olarak sansür uyguladığını belirtti.

    Roskomnadzor bazın dairesinden Rus basınına yönelik yapılan açıklamada, video paylaşım platformu YouTube’un yaş kategorisiyle tutarsızlık bahanesiyle Rus medya hesaplarında yayınlanan içeriğe düzenli olarak sansür uyguladığı belirtildi.

    Açıklamada, YouTube yönetimine göre Rus federal kanallarında yayınlanan ve yaş sınırlaması içermeyen filmlere yalnızca yetişkin izleyiciler erişebilir. Birçok video, barındırma yetkisi ya da yetişkinlere uygun içeriği görüntülemek için ek izin alındıktan sonra yayınlanabiliyor” ifadelerine yer verildi.

    ‘İzleyenlere Batı'da benimsenen konumdan farklı bir konumu sunan videoların’ YouTube tarafından engellendiğine inanıldığı’ kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

    “Rusya'nın faşizme karşı kazanılan zafere tarihsel katkısı, Beslan'daki trajik olaylar ile ilgili gerçekleri anlatan videolar, uydurma bahanelerle engelleniyor. YouTube, NTV televizyonunun resmi hesabında Rusya Devlet Başkanı'nın seslenişinin bloke edilmesini tesadüfen yapılan bir hata olarak açıkladı.”

    Roskomnadzor verilerine göre YouTube geçen yıl Rus medya hesaplarına erişimi dokuz, bu hesaplardaki içeriği ise üç kez kısıtladı, 2021'in ilk dört ayında da Rus medyasının üç hesabı ve beş içeriği engellendi. Kısıtlamalar NTV, Rossiya 24, TVTS, Russia Today ve Sputnik gibi medya kuruluşlarını etkiledi.

    Açıklamada, “YouTube ayrıca, eylemlerini yabancı telif hakkı sahiplerine ait olduğu iddiasıyla telif haklarının ihlal edilmesine dayandırarak, Rusya Federasyonu milli marşını içeren videolara da kısıtlamalar getirdi” hatırlatılmasında bulunuldu.

    Rus denetleme kurumu, 2020’nin başlarından bu yana YouTube yönetimine Rus medyasındaki kısıtlamaların kaldırılması talebi içeren (yedisi tekrar olmak üzere) 29 mektup gönderildiğini ve bu mektupların çoğunun cevapsız kaldığını vurguladı.

    Roskomnadzor ayrıca, YouTube'un 2012'den bu yana tespit edilen 71 binden fazla içerik arasında çocuk pornografisi, aşırıcılık çağrıları, uyuşturucu ve intihar içerikli ve sosyal açıdan diğer tehlikeli bilgileri içeren neredeyse 6 bin içeriği kaldırmadığının altını çizdi.

    Açıklamada, daha önce yasaklanmış bilgileri içeren arama sonuçlarının kaldırılmadığı için Google'ın 700 bin ruble, 1.5 milyon ruble ve 3 milyon ruble olmak üzere üç kez para cezasına çarptırıldığı da hatırlatıldı.

    İlgili konular:

    YouTube, videolarda otomatik ürün algılamayı test ediyor
    Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı
    YouTube, RT Arapça hesabına uyguladığı engeli kaldırdı
    YouTube kanalı 'Kafalar' fenomenlerine 10 ay hapis cezası
    YouTube Kids uygulaması Türkiye'de erişime açıldı
    Etiketler:
    İnternet, Erişim engeli, YouTube, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet