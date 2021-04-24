Rusya’nın ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın ABD Maslahatgüzarı Sergey Koşelyov, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Açıklamada ayrıca Rus diplomatın ABA Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmede Moskova’ya yöneltilen asılsız suçlamaları kararlılıkla reddetmek için yararlandığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’nun yaptığı açıklamada ise Rusya’nın ABD Maslahatgüzarının ‘Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesinde yürütmeye devam ettiği istikrarı bozucu eylemler konusundaki endişelerini dile getirmek ve Çekya’ya yönelik dayanışmayı göstermek’ üzere Amerikan Dışişleri’ne çağrıldığı kaydedildi.

Rusya’nın ABD Maslahatgüzarı Sergey Koşelev, geçen martta istişareler için Moskova’ya çağrılan Büyükelçi Anatoliy Antonov’un görevini geçici olarak yerine getiriyor.

ABD yönetimi 15 Nisan’da Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıklamış, bu kapsamda 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra 32 gerçek ve tüzel kişi yaptırım listesine eklemişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti. Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.