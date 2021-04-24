Rusya’dan Google’a RT’nin YouTube kanalının üzerindeki kısıtlamayı kaldırma talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Google’dan Russia Today (RT) televizyonunun YouTube kanalının üzerindeki kısıtlamayı kaldırmasını talep ettiği öğrenildi.

Roskomnadzor Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre denetleyici kurum, Google’dan RT televizyonunun YouTube kanalının üzerindeki kısıtlamayı kaldırmasını talep etti.

Talebin nedeninin Rus kanalının bazı içeriklerinin engellenmesi, ayrıca RT’nin canlı yayınlarına ve video içeriklerinin yayınlanmasına getirilen kısıtlamalar olduğu ifade edildi. Google ise RT’yi kısıtlama kararına gerekçe olarak RT’nin koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yayınlamasını gösterdi.

Rus denetleyici, YouTube yönetiminin eylemlerinin Rus medya kuruluşlarına yönelik sansürleme olduğunu ifade etti.

Roskomnadzor basın servisi, örnek olarak YouTube’un Rusya Devlet Başkanı'nın Rus federal kanallarından birinin hesabında yaptığı sesleniş konuşmasına ve Rus ulusal marşının olduğu videolara erişimi engellemesini gösterdi.