Moldova’ya Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Moskova’dan kalkan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçağın, Sputnik V aşısının ilk partisini Moldova’nın başkenti Kişinev’e ulaştırdığı bildirildi.

Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon ve bir grup Rus milletvekilinin de bulunduğu uçak, Moldova Parlamentosu Başkanı Zinaida Greceanii ve ülkede aşılama sürecini yürüten Ulusal Halk Sağlığı Dairesi temsilcileri tarafından karşılandı.

Daha önce Dodon, Moskova’da Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya’nın Moldova’ya insani yardım çerçevesinde 180 bin doz Sputnik V aşısı sağlayacağını duyurmuştu.

Moldova’ya Sputnik V aşısını ulaştıran grupta yer alan Duma milletvekili Viktor Seliverstov “Moldova Devlet Başkanı ve Moldova Parlamentosu Başkanı, Rusya Devlet Başkanı’ndan Sputnik V aşısı için başvuruda bulunmuştu. Birleşik Rusya Partisi de bu duruma kayıtsız kalmadı. Çok kısa bir sürede Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ülkeye ulaştırılmasını organize ettik. İkinci partinin de mayıs ayında ulaşmasını bekliyoruz. Getirdiğimiz aşılar Moldova ve Transdinyester için” dedi.

Moldova Parlamentosu Başkanı Zinaida Greceanii ise, “Rusya Devlet Duması’ndan aşıyı getiren meslektaşlarımıza minettarız. Moldova bu aşıyı dört gözle bekliyordu. Rus Sputnik V aşısının satın alınmasına ilişkin görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Greceanii ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'e teşekkür etti.