Ukrayna: Donbass’ta tüm taraflar yeni ateşkes konusunda bitiş çizgisine vardı

Gazetecilere konuşan Zelenskiy, Donbass’ta Paskalya dolayısıyla uygulanan ateşkese nasıl ulaşılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “Bu anlaşmaya ulaşmak konusunda bitiş çizgisine vardığımızı düşünüyorum. Üçlü temas grubu toplantısı, öncelikle de güvenliğe yönelik altgrubun toplantısı yarın gerçekleşecek, devamı da olacak. Bana kalırsa tüm taraflar zaten her şey üzerinde anlaştı, ancak anlaşmanın belge olarak nasıl formüle edileceği üzerinde anlamış değiller. Paskalya’da ateş açılmamasını, can kaybı olmamasını umuyoruz. Bunun için her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.

'Putin görüşmek istediğini teyit etti'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donbass’ta görüşme teklif ettiğini hatırlatan Zelenskiy, şunları söyledi:

“Rusya Devlet Başkanı görüşmek istediğini teyit etti ancak Moskova’da görüşmeyi önerdi. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’a, Devlet Başkanı Putin’in ofisiyle temas kurması ve birlikte ortak bir anlayışa varmaları, görüşebileceğimiz tarih, yer veya kenti belirlemeleri için talimat verdim".

Minsk anlaşmalarını değiştirmeyi ve ABD’yi Donbass görüşmelerine dahil etmeyi teklif etti

Zelenskiy, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Minsk anlaşmalarının değiştirilmesi ve Normandiya formatındaki görüşmelerde yer alan katılımcıların sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Zelenskiy’e göre ABD, İngiltere ve Kanada da görüşmelerde yer almalı.

Zelenskiy, “Şu anda ben, benim göreve gelişimden önce geliştirilmiş bir sürecin içerisindeyim. Bu durumda Minsk süreci daha esnek olmalı. Geçmişin değil bugünün amaçlarına hizmet etmeli. İki seçenek var. Minsk formatını değiştirebilir, üzerinde düzenleme yapabiliriz. Yahut başka bir format kullanabiliriz. Burada hız önem arz ediyor. Sürecin temposu önemli, zira her gün insan kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.