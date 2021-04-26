İngiltere, 14 Rusya vatandaşını yaptırım listesine aldı

İngiltere’nin ‘Magnitskiy Davası’ kapsamında oluşturduğu yolsuzlukla mücadele yaptırımları listesine, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Aralık 2007'de 230 milyon dolar değerindeki devlet mülklerinin yasa dışı yollardan ele geçirildiği yolsuzluk şemasına karıştığı öne sürülen bürokratlar, iş insanları ve banka sahipleri girdi.

Altı ülkeden toplam 22 kişinin yer aldığı listeye Rusya’dan şu isimler dahil edildi:

Artyom Kuznetsov, Rusya İçişleri Bakanlığı Vergi Suçları Araştırma Dairesi eski Başkan Yardımcısı

Pavel Karpov, kritik öneme sahip davalarda eski soruşturma görevlisi

Stanislav Gordiyevskiy, Savcılık eski soruşturma görevlisi

Eski 28 numaralı Vergi Müfettişliği yöneticisi Olga Stepanova ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göre 2007’de Rus devlet mülküne el koymak için suç örgütü düzenleyen eşi Vladlen Stepanov

Yelena Himnina, Eski 25 numaralı Vergi Müfettişliği yöneticisi

Andrey Pavlov, avukat

Aleksey Şeşenya, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na göre 2007'de farklı bir yolsuzluk grubu örgütleyen kişi

Gennadiy Plaksin, Universal Savings Bankası eski Başkanı

Vyaçeslav Hlebnikov, girişimci

Viktor Markelov, girişimci

Dmitriy Klyuev, Universal Savings Bankası eski sahibi

Oleg Urjumtsev, İçişleri Bakanlığı eski kıdemli soruşturma görevlisi

Yuliya Mayorova, avukat.

Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, parlamentoya uluslararası yolsuzlukla mücadele yaptırımlarına ilişkin kural yönetmeliği sundu.

İngiliz hükümeti, bu tür suçlara karışan yabancıların varlıklarını dondurarak ve ülkeye girişlerini yasaklayarak dünya çapında yolsuzlukla mücadele etmeyi planlıyor.