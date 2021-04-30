Kırgızistan: Tacikistan sınırındaki çatışmalar tamamen durdu

Kırgız basınına konuşan Suvanaliyev, dün Tacikistan sınırında başlayan çatışmaların tamamen durduğunu söyledi.

Suvanaliyev, "Ancak durumun tamamen normale döndüğünü söylemek için henüz erken. Silahlı çatışmanın sonuçları çok ağır. Tacikler, Leylek ilçesine bağlı Arka köyünden buldozerleri aldı" dedi.

Sputnik Tacikistan muhabiri de, sınırda çatışmaların durduğunu doğruladı.

Bu arada Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Tacikistan'la yaşanan çatışmada ölenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 115 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Dün akşam saatlerinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan ile ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.