Kurz, Putin'e Biden'la olası görüşmelerinin yeri olarak Viyana'nın değerlendirilmesini teklif etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Sebastian Kurz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar ikili ilişkiler ve koronavirüsle mücadeleyi konuştu. Kurz, olası Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki olası görüşmenin yeri olarak Viyana’nın seçenekler arasında değerlendirilmesini teklif etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin ve Kurz’un telefonla görüştüğü belirtildi. Açıklamaya göre, liderler ikili ilişkileri, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve farklı işbirliği mekanizmalarının faaliyetlerinin harekete geçirilmesi olasılıklarını konuştu.

Kurz üzerinde anlaşılması durumunda üst düzey Rusya-ABD zirvesinin Viyana’da gerçekleştirilmesi olasılığının değerlendirilmesini teklif etti.

Kurz’un talebi üzerine Putin; Rusya’nın Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik tutumunu anlattı, Minsk anlaşmalarının muhakkak yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

İkili Belarus’taki durumu ele alırken Putin, bu ülkenin içişlerine dışarıdan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca Rus blogger Aleksandr Navalnıy’la ilgili konuya da değinildi.

Kurz, hazirandaki St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılımlarına yönelik gönderilen davet için teşekkür ederek video konferans yoluyla katılacağını da belirtti.