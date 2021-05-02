Çekya Başbakanı, Vrbetica'daki patlamalarla ilgili sözleri nedeniyle Adalet Bakanı'ndan açıklama istedi

Çekya Başbakan Yardımcısı Hamanec, Başbakan Babiş’in Vrbetica’kadaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili “ikiden fazla versiyon” olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Benesova’dan açıklama istediğini söyledi.

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamanec, Başbakan Andrej Babiş’in 2014’te Vrbetica’kadaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili “ikiden fazla versiyon” olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Maria Benesova’yı başbakanlığa çağırarak açıklama istediğini ifade etti.

Çek televizyonuna konuşan Hamanec, “Polis, Rus versiyonu üzerinde çalışıyor. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) 29155 biriminin patlamalarla ilgisi var. Başka versiyon yok. Sayın Benesova genel bilgiler aldı. Sözkonusu çıkışı beni memnun etmedi, Çekya’nın değil, başkalarının işine yaradı” dedi.

Benesova'nın bu açıklaması nedeniyle görevden alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtsız bırakan Hamanec, bu sözlerin başkalarına yarar sağladığını belirterek, “Artık yapacak bir şey yok. Rusların ne yaptığını biliyoruz, nasıl yaptıklarını biliyoruz. Onlar yaptıklarını biliyorlar ve bizim de bunu yaptıklarını bildiğimizi biliyorlar. Bilmedikleri tek şey, onlarla ilgili elimizdeki veriler” diye konuştu.

Benesova, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2014 yılında Vrbetica'daki depolarda meydana gelen patlamalarla ilgili olayın ikiden fazla versiyonunun bulunduğunu belirtmişti. Benesova, konu hükümet toplantısında ele alınırken kendisinin de hazır bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ınkine benzer bir kanaate vardığını söylemişti.

Benesova, sadece istihbarat raporlarını gördüğünü, hiç kimsenin soruşturmaya ilişkin ‘canlı’ materyallere erişiminin olmadığına vurgu yapmış ve olayın üçüncü bir versiyonunun olabileceğini ifade etmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Ardından, Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatı sınır dışı etmişti.