Kayıt
17:58 02 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çekya bayrak

    Çekya Başbakanı, Vrbetica'daki patlamalarla ilgili sözleri nedeniyle Adalet Bakanı'ndan açıklama istedi

    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e3b520b775e6a1166e9f8b2606bf8e48.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202105021044407361-cekya-basbakani-vrbeticadaki-patlamalarla-ilgili-sozleri-nedeniyle-adalet-bakanindan-aciklama/

    Çekya Başbakan Yardımcısı Hamanec, Başbakan Babiş’in Vrbetica’kadaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili “ikiden fazla versiyon” olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Benesova’dan açıklama istediğini söyledi.

    Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamanec, Başbakan Andrej Babiş’in 2014’te Vrbetica’kadaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili “ikiden fazla versiyon” olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Maria Benesova’yı başbakanlığa çağırarak açıklama istediğini ifade etti.

    Çek televizyonuna konuşan Hamanec,Polis, Rus versiyonu üzerinde çalışıyor. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) 29155 biriminin patlamalarla ilgisi var. Başka versiyon yok. Sayın Benesova genel bilgiler aldı. Sözkonusu çıkışı beni memnun etmedi, Çekya’nın değil, başkalarının işine yaradı” dedi.

    Benesova'nın bu açıklaması nedeniyle görevden alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtsız bırakan Hamanec, bu sözlerin başkalarına yarar sağladığını belirterek, “Artık yapacak bir şey yok. Rusların ne yaptığını biliyoruz, nasıl yaptıklarını biliyoruz. Onlar yaptıklarını biliyorlar ve bizim de bunu yaptıklarını bildiğimizi biliyorlar. Bilmedikleri tek şey, onlarla ilgili elimizdeki veriler” diye konuştu. 

    Benesova, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2014 yılında Vrbetica'daki depolarda meydana gelen patlamalarla ilgili olayın ikiden fazla versiyonunun bulunduğunu belirtmişti. Benesova, konu  hükümet toplantısında ele alınırken kendisinin de hazır bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ınkine  benzer bir kanaate vardığını söylemişti.

    Benesova, sadece istihbarat raporlarını gördüğünü, hiç kimsenin soruşturmaya ilişkin ‘canlı’ materyallere erişiminin olmadığına vurgu yapmış ve olayın üçüncü bir versiyonunun olabileceğini ifade etmişti.

    Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Ardından, Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.

    Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatı sınır dışı etmişti.

    İlgili konular:

    Medvedev: Çekya, ABD’nin Rusya politikasının rehini
    Peskov: Çekya, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinin yaptıklarına katlanmayacağız
    Çekya, eksik belge sunulduğu gerekçesiyle Sputnik V aşısıyla ilgili incelemeleri askıya aldı
    Etiketler:
    Prag, Vrbetice, Rusya, Andrej Babis, Çekya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Neyinin yerinde olmadığını gören Gökoğlu, çocukların yaptığı uçurtmada kullandıkları kamışın kendisinin neyi olduğunu fark etti. Çocuklara engel olmak yerine mutluluklarına ortak olan Gökoğlu, çocuklarla birlikte uçurtmayı tamamladı. Yılladır üflediği neyin bir de uçtuğunu görmek isteyen Gökoğlu, sokakta çocuklar gibi uçurtmayı uçurmaya çalıştı.
    Çocuklar neyini uçurtma yapınca, atölyesini süpürdüğü faraştan ney yaptı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet