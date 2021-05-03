Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in ''Evliliği sonlandırma kararı'' aldıkları duyuruldu. Bill Gates, Melinda Gates ile aldıkları kararı Twitter hesabından paylaştı. Evlilikleri üzerine uzun bir süre düşündükten sonra bu kararı aldıklarını belirten çift, 45 milyar dolarlık değere sahip olan ‘Bill&Melinda Gates Vakfı’ etrafında gelişen değerler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederken, ''Hayatımızın geri kalan kısmında çift olarak birlikte büyümeye devam edebileceğimize inanmıyoruz'' denildi.

27 yıldır evli bulunan çiftin, üç çocuğu bulunuyor.