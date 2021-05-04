Kırgızistan, Tacikistan’la çatışmaların yaşandığı Batken bölgesine özel statü verecek

Kırgızistan Başbakanlığı’nın aktardığına göre Maripov, “İlgili karar tarafımca imzalanıp değerlendirme için parlamentoya gönderildi. Karar kabul edildikten sonra Batken bölgesi vergi ayrıcalıklarını da kapsayan özel bir statü alacak” ifadelerini kullandı.

Karar taslağına göre, yerel yetkililere devlet kurumlarının bölgesel alt birimleri ve yerel özyönetim kurumlarının faaliyetlerini koordine etme ve güvenlik güçleri ile etkileşimde bulunma yetkisi verilecek. Bölge sakinleri devlet ve belediye hizmetleri alırken imtiyaz sahibi olacak. Bölge için ayrıcalıklı finansman sistemi; bütçesinin belirlenmesi, ayrıcalıklı yatırım ve vergi rejimine yönelik özel bir usulün yanı sıra kamu alımlarında basitleştirilmiş bir mekanizma getirilecek.

‘Sınırda durum sakin’

Öte yandan Kırgızistan Sınır Güvenlik Birimi’nin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, sınırda durumun sakinliğini koruduğu belirtildi.

Bölgede daha önce infilak etmeyen patlayıcıların ortadan kaldırılması için uzmanların görev yaptığını belirten Kaynak, “Bu nedenle Batken bölgesinin sınır bölümünde yaşayan Kırgız vatandaşları patlama seslerini duymaları halinde paniğe kapılmamalı” ifadelerini kullandı.