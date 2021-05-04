Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde adının Vanitha olduğu belirtilen bir kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen kadın sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti.
Woman cuts off tongue to fulfil vow https://t.co/vTjIfy23wY— TOI Cities (@TOICitiesNews) May 3, 2021
29 yaşındaki kadının Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağın kapısının önünde dilini kestiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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