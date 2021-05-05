G7 ülkelerinden, Rusya ile ilişkiler konusunda ortak bildiri

İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, toplantı sonrasında Rusya ile ilişkiler konusunda ortak bildiri yayınladı.

Rus basınına yansıdığı üzere bildiride, “Bölgesel krizlerin ve iklim değişikliği, silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi, barışçıl, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve Kuzey Kutup bölgesinde çevreyi koruma gibi ortak menfaat teşkil eden sorunların çözümü konusunda Rusya ile etkileşimde olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

G7 dışişleri bakanlarının “Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere ilgi duyduklarını’ ifade ettikleri kaydedilen açıklamada, “Bununla birlikte siber alan güvenliği ve dezenformasyon dahil olmak üzere, kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit eden Rus davranışlarının caydırılması için ortak imkanlarımızı ve ortaklarımızın imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz” denildi.

Kırım ve Donbass

G7 üyeleri, Rusya yönetimine Ukrayna sınırında ve Kırım'da ‘gerilimin hafifletilmesi’ için önlem alma ve ‘askerleri geri çekme’ çağrısında bulundu. G7’ye göre Moskova, kendi silahlı kuvvetlerinin eylemleri konusunda ‘anlaşılabilir bir yanıt’ vermedi. Aynı zamanda G7 dışişleri bakanları, Normandiya sürecini desteklediğini ifade etti.

Belgede, “Ayrıca yaptırımları uygulamaya koyma niyetindeyiz ve yaptırımların süresinin, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesine ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesine bağlı olduğunu hatırlatırız” ifadeleri yer aldı.

G7, Kiev’in Kırım’ın ‘iadesi’ konusunu gündeme getirmeyi planladığı ‘Kırım Platformunu’ oluşturma girişimini de destekledi.

‘Sorumsuz davranışlar’

G7 dışişleri bakanlarının Rusya’nın ‘olumsuz, sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı’ davranışlar sergilemeye devam etmesinden endişe duydukları ifade edilen açıklamada, “İnsan hakları durumunun kötüleşmesi, muhalefet, insan hakları savunucuları, bağımsız sivil toplum ve medya üzerindeki sistematik baskı kurulması konusunda derinden endişeliyiz” denildi.