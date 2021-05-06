WhatsApp'ta süre doluyor: Veri ilkelerini kabul etmeyenlerin hesapları silinecek

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamayanların askıya alınacak. Yani kullanıcılar sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak.

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.

WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı. WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.

WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biri.

Kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa ne olacak?

WhatsApp'ın Şubat ayında aktardıklarına göre veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.

Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek.