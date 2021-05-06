Paşinyan: Karabağ'la ilgili üçlü mutabakatların uygulanması için her türlü çabayı göstermeye hazırız

Erivan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü mutabakatların yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, ancak Bakü'nün eylemlerinin anlaşmaları bozmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Erivan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Paşinyan, "Ermenistan'ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 atrihli üçlü açıklamalarda varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için tüm önlemleri bundan sonra da alacağı konusunda sizi temin ederim. Tarafların üçlü formatta yapıcı diyalog kurması için azami çabayı sarf etmeye hazırız" dedi.

Azerbaycan'ın eylemlerinin üçlü diyalogda ilerlemeyi kesinlikle sağlamadığını savunan Paşinyan, söz konusu eylemlerin bölgede gerilimi tırmandırma ve mutabakatları bozma amacı taşıdığını iddia etti.

'Rus barış gücünün varlığı güvenlik garantisi'

Rusya'nın Ermenistan için zor zamanda yardım eli uzatarak koronavirüs pandemisinden ve Karabağ'daki çatışmalardan kaynaklanan sorunları çözmeye katkı sunduğunu belirten Paşinyan, Rus barış gücü birliklerinin bölgedeki varlığının Karabağ'ın güvenliği için bir garanti olduğuna ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgede barışın sağlanmasında oynadığı role dikkat çekti.

'Ermenistan'ın güvenliğini sağlama konusundaki bağlılığımızı koruyoruz'

Lavrov da, Rusya'nın müttefiki Ermenistan'ın güvenliğini sağlama konusundaki bağlılığını koruduğunu belirtti.

Putin'in ülkenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler veile ilgili çalışmalarında Paşinyan'a sunduğu başarı dileklerini ileten Lavrov, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik, siyasi ve askeri alanlar da dahil tüm alanlarda tutarlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Karabağ'daki çatışmalarda alıkonulan esirlerin iadesiyle ilgili sorunun en kısa sürede çözüleceğinden emin olduklarını ifade ederek "Rusya, AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanları ABD ve Fransa ile birlikte esirlerin iadesi de dahil tüm insani sorunlarından çözümünden yana" dedi.

Rusya'nın bölgede barış gücü faaliyetlerine devam edeceğini de kaydeden Lavrov, barış gücü birliklerinin kesin temas hattının belirlenmesiyle ilgili kalan sorunları çözmek için her şeyi yapacağının altını çizdi.