Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan devlet medyası SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından davet edilen Pakistan Başbakanı Khan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını duyurdu.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada da, Khan'ın gelişinden önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa'nın Suudi Arabistan'a geldiği ve bugün erken saatlerde Muhammed bin Selman ile görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan'daki barış sürecinde yaşanan son gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konusu konuşuldu" ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan, Pakistan'a 2018'in sonlarında 3 milyar dolarlık bir kredi ve buna ilaveten 3.2 milyar dolarlık bir petrol kredisi olanağı sunmuştu. İslamabad yönetimi, Hindistan'ın tartışmalı Keşmir bölgesinde insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini savunarak Riyad'ın desteğini aramıştı. Ancak aradığı desteği bulamayan Pakistan, daha sonra mali yardım için Çin'in kapısını çalmıştı.