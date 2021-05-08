Psaki: ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak istemiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak istemediğini ancak bu hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Psaki, "Nisan ayında yaptırımları açıkladığımızda, Rusya'nın gelecekteki eylemlerinin gerekçe oluşturması halinde ek önlemler alabilmek için azami şekilde manevra alanı kullandık. Hiç kimse işin bu noktaya varmasını istemiyor ancak meşru olduğuna karar verdiğimizde yeni yaptırım uygulama hakkımızı da saklı tutuyoruz" dedi.

Psaki, ABD'nin Rusya'yla 'daha öngörülebilir ve uzun vadeli' ilişkiler inşa etmek istediğini de belirtti.

Ne olmuştu?

Nisan ayında ABD, 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini de içeren yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Moskova'nın Washington'a verdiği yanıtta 10 Amerikalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verilirken, aralarında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI Direktörü Christopher Wray ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in de yer aldığı üst düzey Amerikalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklanmıştı.