Rusya: Nazilerin işlediği suçların soruşturulmasında Almanya'ya yardım etmeye hazırız

Rusya Soruşturma Komitesi, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda işlediği suçlarla ilgili dosyaların soruşturulmasında Alman yetkili makamlarına yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü öncesinde Rusya, Almanya'ya Nazilerin işlediği suçların soruşturulması konusunda bir mesaj gönderdi.

Sputnik'e demeç veren Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Nazilerin işlediği suçlarla ilgili dosyalar konusunda yeni bir hukuki yardım talebi gelmesi halinde Alman yetkili makamlarına gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Rus soruşturma makamlarının halihazırda geniş kapsamlı soruşturma faaliyetleri yürüterek çok büyük hacimli materyal ve belgeleri incelediğini, Nazilerin kitlesel cezalandırma operasyonları yürüttüğünü kanıtlayan gerekli uzman raporlarını aldığını belirten Petrenko, "Soruşturma görevlilerimiz, Nazilerin savaş yıllarında işgal edilen bölgelerdeki sivil nüfusa karşı işlediği suçları soruşturma çalışmalarına devam ediyor. Kurumumuz, soruşturma yapılması için Alman tarafının ihtiyaç duyacağı bilgileri vermeye hazır" ifadelerini kullandı.