Abhazya ve Güney Osetya liderlerinden Putin’e Zafer Bayramı kutlaması

Abhazya ve Güney Osetya başkanlık ofisleri basın dairelerinden yapılan açıklamada, Bjaniya ve Bibilov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Nazilere karşı kazanılan zaferin 76. yıldönümü dolayısıyla kutladığı belirtildi.

Zafer Günü'nü halkların ortak tarihi ve başlıca bayramlarından biri olarak nitelendiren Bjaniya, “Bu halklarımızın ortak zaferi, gurur duyduğumuz ortak tarihimiz. Tarihi yeniden yazmaya, 9 Mayıs rolünü küçümsemeye çalışan kim olursa olsun Zafer Bayramı, herkesin sevdiği büyük bir bayram olarak kalmaya devam ediyor ve bunda sizin kişisel katkınız az değil” ifadelerini kullandı.

Güney Osetya lideri Bibilov ise vatanın özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruyan ve dünyayı Nazilerden kurtaran babaların ve büyükbabaların en yüce başarılarının sonsuza dek tarihe damga vurduğunu belirterek, "Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 76. Yıldönümü dolayısıyla lütfen en içten tebriklerimi kabul edin" dedi.