Lukaşenko suikast sonucu hayatını kaybederse, yönetim Belarus Güvenlik Konseyi'ne geçecek

Nisan ayında Belarus'ta darbe planlayan bir grubun çökertildiğini açıklayan Lukaşenko, Egemenliğin ve Anayasal Yapının Korunması Hakkında Kararname imzaladı.

Kararnameye göre Lukaşenko'nun bir suikast, terör eylemi, dış saldırganlık ve diğer şiddet eylemleri sonucunda hayatını kaybetmesi halinde ülkede derhal olağanüstü hal veya sıkı yönetim ilan edilecek ve resmi kurumlar ile yetkililer Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara göre hareket edecek. Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlar herkes için bağlayıcı olacak ve koşulsuz olarak yerine getirilecek. Kararlar, Güvenlik Konseyi'nde yapılacak gizli oylamada oy çokluğuyla ancak üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla alınacak.

Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek başbakan, resmi kurumların ve diğer kuruluşların yöneticilerinin, diğer yetkililerin kararları uygulamaması halinde onları görevde alabilecek ve başkalarını atayabilecek.

Seçimlerin yapılmasıyla ilgili konuların ele alındığı toplantılara bölgelerdeki yürütme kurullarının ve Minsk Kent Yürütme Kurulu'nun başkanları katılacak ve oy hakkına sahip olacak.

17 Nisan'da Lukaşenko, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu belirtmişti.

Lukaşenko, "Bir grup gözaltına aldık, tüm bunları nasıl planladıklarını gösterdiler, ardından dış istihbarat servislerinin çalışması olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA, FBI olabilir, Amerikalılardan tam olarak kimin çalıştığını bilmiyorum. Minsk'e gelip orada devlet başkanına ve çocuklarına yönelik bir suikast girişimi düzenlemek istediklerini öğrendik" demişti.