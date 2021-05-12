Oliver Stone: ABD, uzun süredir Rusya'ya karşı bir 'savaş' yürütüyor

Amerikalı yönetmen Oliver Stone, ABD'nin 2006-2007'den beri Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü ve dünyayı kontrol eden tek güç olmaya çalıştığını söyledi.

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı Oliver Stone, ABD'nin Rusya'ya karşı yürüttüğü kampanyayı durdurması ve dünyayı kontrol eden tek güç olma çabalarından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Washington Post’a konuşan Stone, “Rusya'ya karşı uzun süredir bir kampanya, bir savaş yürütülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Münih'te konuşma yapmasının ardından, 2006-2007 yıllarında ABD bu kampanyayı yeniden başlattı” dedi.

Münih konuşmasında Putin, tek kutuplu dünyanın sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda imkansız olduğunu ve ABD'nin diğer devletlere her alanda kendi çıkarlarını dayattığını ifade etmişti.

Rusya’yı saldırganlıkla suçlamak için hiçbir neden olmadığına vurgu yapan Stone, “Bununla birlikte, Rusya'nın saldırganlığına dair hiçbir kanıt olmadığına inanıyorum. Saldırganlık aslında Rusya'yı ve bu arada Çin'i çevreleyen NATO güçlerinden geliyor. Bu siyasette önemli bir nokta. Büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ABD’nin dünyayı kontrol eden tek güç olma çabalarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Stone, “Bizde, ABD’de barış için konuşan, dünyanın geri kalanıyla ortaklık kuran, Çin ile iyi geçinen, Rusya, İran ile anlaşan insanlar olmalı. Bakış açımızı değiştirmeliyiz, çünkü hala dünyayı kontrol eden, dünyadaki tek güç olmaya çalışıyoruz. İntihara götüren bu yolda devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Stone, birçok Amerikalının bu bakış açısını desteklediğini, ancak bu tür görüşlere sahip politikacıların basında alay konusu olmaları nedeniyle seçimleri asla kazanamadıklarını belirtti.