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    İlham Aliyev- Şuşa

    Aliyev: Yarın Şuşa'da Bayram Namazı kılınacak

    © AFP 2021
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Harıbülbül Müzik Festivali'nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'daki Yukarı Gövherağa Camii'nde Bayram Namazı kılınacağını açıkladı.

    Aliyev, beraberinde eşi Mihriban Aliyeva ile kültür başkenti Şuşa'da bulunan Cıdır Ovası'nda düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali'ne katıldı.

    Aliyev burada yaptığı konuşmada, bugünün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "30 yıldır Anavatan özlemiyle yaşıyorduk. Uzun bir aradan sonra bu yıl ilki düzenlenen Harubülbül müzik festivali şehitlerimizin anısına adanmıştır. Bugünü kahraman askerlerimize, Azerbaycan halkına borçluyuz. Halk birleşti, dayanışma gösterdi ve yumruk gibi birleşti. Bu zaferi Azerbaycan halkı kazandı. Bu, hepimiz için bir zafer" dedi.

    'Şuşa'da her yıl Harıbülbül festivali yapılacak'

    Artık her yıl Şuşa'da Harıbülbül festivali yapılacağını kaydeden Aliyev, "44 günlük bu savaş, Azerbaycan'da bütün halkların dostluk, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşadığını ve ülkemizde milli birlikle dayanışmanın var olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk festivalde Azerbaycan'da yaşayan halkların temsilcilerinin yer alması tesadüf değil ve bir kez daha Şuşa'dan, kadim topraklarımızdan tüm dünyaya bir mesaj gönderiyoruz. Ülkeler bu şekilde gelişmeli çok dinli ülke ve toplumlarda gelişme, birlik, ulusal dayanışma ve barış var, 44 günlük savaş Azerbaycan için tam bir zaferle sonuçlandı. Azerbaycan zafer kazandı, işgalcileri eski Azerbaycan topraklarından kovdu ve kurtarılan tüm topraklarda Azerbaycan bayrağını kaldırdı. 44 günlük savaş bizim şanlı tarihimizdir" diye konuştu.

    'Azerbaycan askerleri sarp kayalara tırmanarak Şuşa'yı işgalcilerden kurtardı'

    Azerbaycan askerlerinin sarp kayalara tırmanarak Şuşa'yı işgalcilerden göğüs göğüse savaşarak aldığını vurgulayan Aliyev, "Şuşa savaşlarında şehitler verdik ama bizi ileriye taşıyan milli ruh bu zaferi sağladı. Şuşa'nın kurtuluşu aslında Ermeni ordusunun ve Ermeni devletinin çöküşü anlamına geliyordu. Çünkü bir gün sonra Ermenistan, bizim şartlarımıza göre oluşturulan bir anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı ve Laçin, Kelbecer ve Ağdam bölgelerine tek kurşun bile sıkmadan geri aldık. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, Azerbaycan'da Zafer Bayramı ilan edildi. Bu, Zafer Bayramı'nı ilan edilmesi tesadüf değil ve bu bayramı her yıl kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

    'Bundan sonra sonsuza kadar Şuşa'da yaşayacağız'

    Şuşa'nın dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden Aliyev, "Şuşa gibi bir şehir görmedim. Bugün uzun bir aradan sonra özgür Şuşa'da toplandık. Bugün Cıdır Ovası'nda Azerbaycan muğam müziği icra edilecek. Uzun bir aradan sonra Şuşa'da bu harika müzik bayramını kutlayacağız. Bundan sonra sonsuza kadar Şuşa'da yaşayacağız ve kentin restorasyonu çoktan başladı. Yukarı Gövherağa cami artık onarıldı ve yarın orada bayram namazı kılınacak. Festivalin Ramazan arifesinde düzenlenmesi tesadüf değil. Dini, milli ve manevi köklerimizle bağlı bir milletiz. Aksi takdirde işgali asla sona erdiremezdik. Tüm bu yıllar boyunca tek bir hedefle yaşadık, topraklarımızı kurtarmak, adaleti sağlamak, ulusal onurumuzu korumak ve bunu başardık. Bugünkü olay Şuşa'ya döndüğümüzü ve sonsuza kadar burada yaşayacağımızı bir kez daha gösteriyor" dedi.

    Etiketler:
    Bayram namazı, Bayram, Ermenistan, Azerbaycan, Şuşa, İlham Aliyev
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