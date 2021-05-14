DSÖ Başkanı'ndan zengin ülkelere çağrı: Çocukları aşılamak yerine elinizdeki dozları yoksul ülkeler için bağışlayın

Pandemiyle mücadelede çocukları ve gençleri aşılamaya hazırlanan zengin ülkelere seslenen Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu aşamaya geçmek yerine eldeki dozları yoksul ülkelere ulaşması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na bağışlamaları çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü açıklamasında, koronavirüsün pandemisinin ikinci yılının ilkinden de öldürücü olma yolunda ilerlediğini, özellikle Hindistan'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirtti.

Biontech-Pfizer aşısının ergenlerde kullanımı için yetki çıkmasının ardından çocukları ve gençleri de aşılamaya hazırlanan zengin ülkelere seslenen DSÖ Başkanı, bu aşamaya geçmek yerine eldeki dozları yoksul ülkelere ulaşması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) bağışlamaları çağrısı yaptı.

Tedros, "Aşı arzının çoğunu satın alan bir avuç zengin ülkede, artık düşük riskli gruplar aşılanıyor. Bazı ülkelerin neiye çocuklarını ve ergenlerini aşılamak istediklerini anlıyorum, ancak onları şu anda yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları #COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum" dedi.