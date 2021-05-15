İngiltere'de İsrail protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin ile dayanışma eylemi düzenlendi. Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü ve Gazze Şeridi'ne yönelik olarak gerçekleşen saldırıları protesto etti.

