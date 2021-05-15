ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve ​İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

שוחחתי בטלפון עם נשיא ארה״ב ג’ו ביידן ועדכנתי אותו בהתפתחויות ובפעולות שישראל נקטה ומתכוונת לבצע. הודיתי לו על התמיכה הבלתי מסויגת של ארה״ב בזכות שלנו להגן על עצמנו. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

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