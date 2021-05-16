New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den tepki: 'Yazıklar olsun sana'

İsrail devletinin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne kefiye takıp elinde Filistin bayrağıyla katılan Bella Hadid için şu ifadeler kullanıldı:
"Bella Hadid gibi ünlüler yahudileri denize atmayı savunduğunda yahudi devletinin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Bu İsrail-Filistin meselesi olmamalı. Bu bir insanlık meselesi olmalı. Yazıklar olsun sana."
When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021
This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.
Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy
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