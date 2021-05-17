Alman Başkonsolos: Kuzey Akımı 2 projesinde 80 kilometrelik bir kısmın inşası kaldı

Almanya’nın Yekaterinburg Başkonsolosu Mathias Kruse, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının tamamlacağını, 80 kilometrelik bir kısmın kaldığını ifade etti.

Gazetecilere açıklama yapan Kruse, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattında inşa edilecek 80 kilometrelik bir kısmın kaldığını söyledi.

"Daha detaylı bilgiye sahip değilim. Boru hattının inşa edileceği üzerinden hareket ediyoruz” diyen Kruse, bunun Almanya tarafından öncelikle de enerji alanında çeşitlilik sağlayacak bir proje olarak görüldüğünü belirtti.

Kruse, “Yatırımcı konsorsiyumu projenin gerçekleştirilmesi için karar alıyor. Tüm onay süreçlerinin Avrupa hukuku doğrultusunda gerçekleştiğini anlamak önemli. Bu nedenle Federal Almanya hükümeti açısından bu projeyi kesinlikle destekliyor ve bunun makul bir proje olduğunu görüyoruz” dedi.

Kuzey Akımı 2 projesi ile Rusya’dan başlayıp Baltık Denizi üzerinden geçerek Almanya’ya uzanacak iki boru hattının inşası öngörülüyor. Projeye AB’ye kendi sıvılaştırılmış doğalgazını satan ABD’nin yanı sıra Ukrayna ve bir dizi Avrupa ülkesi karşı çıkıyor. Washington Aralık 2019’da projeye karşı yaptırımlar getirmişti.

Almanya ise birçok kez projenin inşa edilmesi gerektiğini belirtmişti.

‘Blinken Lavrov’la Kuzey Akımı 2’yi görüşmeyi planlıyor’

Rus basının ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Arktik Konseyi çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmesinde Kuzey Akımı 2 projesini ele almayı planlıyor.

ABD’li diplomat, bu projenin Avrupa’nın enerji güvenliğini baltalayan Rusya açısından stratejik bir proje olduğunu ifade etti.