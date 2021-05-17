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    Nikol Paşinyan

    Paşinyan: Sınır bölgesindeki durumu kriz olarak değerlendiriyoruz

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    Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın askeri temsilcileri arasında Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına girmesinin ardından gelişen durumun çözümüne ilişkin görüşmelerin 19 Mayıs'ta devam edeceğini belirtti.

    Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın askeri temsilcileri arasında Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına girmesinin ardından gelişen durumun çözümüne ilişkin görüşmelerin 19 Mayıs'ta devam edeceğini söyledi.

    Paşinyan, “Görüşmeler dün gece geç saatlere kadar devam etti, çarşamba günü devam edecek. Görüşmelerin gündeminde tek konu var, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan topraklarından çekilmesi. Bu gerçekleşene kadar durumu Ermenistan'ın egemenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bir kriz olarak değerlendiriyoruz”  diye konuştu.

    'Ermeni-Rus müttefik mekanizmaları devreye alınmalı'

    Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Anlaşması’nın (KGAÖ) tüzüğünde, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nda bu durumla ilgili formül olduğuna dikkat çeken Paşinyan, “Tarafımızdan gündeme getirilen meşru talep çözülene kadar, tüm bu mekanizmalar ve paralelinde Ermeni-Rus müttefik mekanizmaları devreye alınmalı. Mekanizmalar bu tür durumlar için öngörülmüştür” ifadelerini kullandı.

    Durum siyasi yollardan çözülemezse ‘çözüm için askeri-siyasi mekanizmaların uygulanması gerektiğinin’ altını çizen Paşinyan, KGAÖ anlaşmasında ve Ermeni-Rus anlaşmalarında ‘işlevlerin öngörüldüğü’ ve ‘bu anlaşmaların tam da bu gibi durumlar için geçerli olduğunu’ ifade etti.

    Paşinyan, “Biz de meşru hakkımızı kullanarak bu işlevlerin başlangıcı için girişimde bulunduk” vurgusunu yaptı.

    ‘Azerbaycan sınırında gerilim tırmanıyor’

    © AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
    Ermenistan, Azerbaycanlı askerlerin Sünik bölgesinden çekilmesini talep etti
    Başbakan görevini vekaleten yürüten Paşinyan, Azerbaycan ordu birliklerinin sınırdaki bazı bölgelerde saldırgan davrandıklarını, iki ülke arasındaki sınır bölgesinde genel olarak gerilimin tırmanışa geçtiğinin gözlendiğini belirtti.

    Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin toplantısının ardından Facebook hesabından bir açıklama paylaşan Paşinyan, “Ermenistan, iç güvenlik önlemlerine ek olarak, Ulusal Güvenlik Servisi Antlaşması ve Ermeni-Rus stratejik sistemine uygun olarak tepki verme prosedürlerini giderek daha sık etkinleştiriyor” ifadelerini kullandı.

    Toplantı sırasında Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır netleştirme sürecinin üç taraflı formatta, Rusya’nın da katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söylemişti:

    “Bu format etrafında birçok kez anlaşmaya varılmıştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ve askeri-siyasi yönetiminin eylemlerinin sebebinin, bu anlaşmaların ihlali olduğuna inanıyorum.”

    Ne olmuştu?

    Ermenistan geçtiğimiz hafta Sünik bölgesinin sınırındaki Çernoe Ozero (Kara Göl) bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarına girdiğini ve orada mevilendiğini duyurmuştu. Ermenistan Savcılığı ise ülkenin toprak bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle ceza davası açmıştı.

    Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde askeri yardım talebinde bulunmuştu. Erivan ayrıca durumun çözümü için resmi olarak KGAÖ’ne başvurmuştu.

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    Etiketler:
    Yardım, Kriz, Vladimir Putin, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Sınır, Paşinyan
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