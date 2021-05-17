BM Genel Kurulu, Filistin için perşembe toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, kurulun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.

Bozkır açıklamasında, "BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım. pic.twitter.com/UM57AjNGc8 — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 17, 2021

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.