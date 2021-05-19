Kırım Tatarlarından Zelenskiy’e 'kırgınların hakları' yanıtı

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e Kırım'ın dönüşü ile ilgili yanılsamalara kapılmama çağrısı yaptı.

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ye Kırım'ın dönüşü ile ilgili yanılsamalara kapılmama çağrısı yaparak, kendi ülkesinin vatandaşlarıyla ilgilenmesini, artan aşırı milliyetçilikle mücadele etmesini ve devletin kalan sınırlarını korumasını tavsiye etti.

Zelenskiy’in sosyal medyada ‘sürgün edilenlerin acısını paylaşmaya’ devam ederken, 300 binden fazla Kırım Tatarı'nın camilerde dua ederek yaslarını tuttuklarını ve anıtlara çiçekler bıraktığını belirten Umerov, “Ukrayna devlet başkanlarının hiçbiri, Rusya liderinin aksine halkımızı rehabilite edip onları yarımadanın yerli halkı olarak tanımadı. Kırımlılar hiçbir zaman Rusya ile birleşmekten pişmanlık duymadı” dedi.

Daha önce Zelenskiy, geleneksel olarak 18 Mayıs’ta düzenlenen Kırım Halkları Sürgün Kurbanları Anma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kiev’in ‘kırgınların’ haklarını korumak ve yarımadayı geri almak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etmişti.

1941-44 yılları arasında “Nazilere yaptıkları yardımlar” dolayısıyla aralarında Almanlar, Kırım Tatarları, Ermeniler, Bulgarlar, Rumlar, İtalyanlar, Macarlar ve Romenlerin de olduğu 20’den fazla etnik topluluk Kırım’dan sürgün edilmişti.

Kırım ve Sivastopol’ün Rusya ile birleşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermeni, Bulgar, Yunan, İtalyan, Kırım Tatarları ve Alman halklarının rehabilitasyonu ve kalkınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.