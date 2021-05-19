Abhazya, Rus turistler için sınır geçiş kurallarını basitleştiriyor

Abhazya Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın Rus turistler için Rus-Abhaz sınırının geçiş prosedürünün basitleştirilmesi talimatı verdiği, bunun Rusya'dan Abhazya'ya giriş yapan turistlerin sınır ve gümrük denetimlerini hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, sınır ve gümrük denetimlerinin hızlandırılması için, turistlerin bulundukları otobüs ve minibüslerden inmeden özel araçlara tahsis edilen şeritlerden geçeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, otobüs ve minibüslerde grup halinde seyahat eden turistlere Abhazya Devlet Güvenlik Servisi çalışanlarının refakatinin zorunlu olacağına vurgu yapıldı.

Daha önce, Abhazya Turizm Bakanı Teymuraz Hişba, 2021 yılında Rusya'dan en az 1.1 milyon turist beklediklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler başlamadan önce, 2019 yılında bu rakama ulaştıklarını belirtmişti.