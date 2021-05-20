Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları Lefkoşa'da bir araya geldi

Lefkoşa, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Doğu Akdeniz'deki barışı, istikrarı ve refahı desteklemek adına, savunma ve askeri alanlarındaki işbirliklerini geliştirme konusunda ortak kararlılık vurgusu yapıldı.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı General Mohamed Zaki askeri ilişkileri geliştirmek adına dördüncü görüşmelerini gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında 3 bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, egemenlik haklarını ihlal eden eylemler kınandı.

Bakanlar Doğu Akdeniz'deki barışı, istikrarı ve refahı desteklemek adına, savunma ve askeri alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirmek noktasında ortak kararlılık vurgusu yaptı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs Yunanistan ve Mısır tarafından sıklıkla gerçekleştirilen 3'lü ortak askeri tatbikatlara diğer ülkelerin katılma olasılığı da ele alındı.

Bakanlar, bir sonraki 3'lü Savunma Bakanları görüşmesinin 2022'de Mısır'da yapılması konusunda da mutabık kaldı.

Güney Kıbrıs Bakanı Petridis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Kapalı Maraş açılım süreci ve Türk tarafının Kıbrıs meselesindeki duruşuyla ilgili Yunan ve Mısırlı bakana bilgi verdiğini kaydetti.