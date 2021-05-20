BM'den Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, açılış konuşmasını yaptı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir. Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200'ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Can kayıplarının sayısı artmakta. Doğu Kudüs'te de durum aynı. Bu şiddet aynı zamanda İsrail'i de vurdu, orada da can kayıpları var. Gazze'de bir ateşkes için olan çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor. Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuka uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır. Yahudi yerleşimlerin arttığını görüyoruz. Bu bölgede yaşananlar insanlığa işlenen suç olarak görülmektedir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı" açıklamasında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki ise, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. İsrail'in insanlarımıza ve kutsal değerlerimize karşı saldırıların sona ermesi lazım. Gazze'de çocuklar güvenle uyuyamıyor. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor. Netanyahu hükümeti, iki devletli çözüme inanmıyor, yasa dışı yerleşim politikasına devam ederek bu çözümü boşa çıkarıyor” dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı. İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor. Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir."

Ürdün Dışişleri Bakanı ise "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz. Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ise şöyle:

- Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir. Temel insan hak ve adaletin karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmaktır.

- Mevcut durum Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellenmesi ve zorla evlerinden tahliye edilmesinden kaynaklanmıştır.

- Yapılması gereken İsrail'in ablukasını sona erdirmek

#Canlı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor https://t.co/BiYtu2n68H — AA Canlı (@AACanli) May 20, 2021

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