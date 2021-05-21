Lavrov, Reykjavik'te Blinken'la ikinci kez bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ikinci kez bir araya geldi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında dün ilk yüz yüze görüşmelerini kapsamlı bir şekilde gerçekleştiren Lavrov ve Blinken, bugün bir kez daha buluştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafa göre Lavrov ve Blinken, bu kez ayaküstü sohbet şeklinde kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Zaharova, ayaküstü sohbette neler konuşulduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Lavrov, Blinken'la yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini ve mevkidaşının ikili ilişkilerde biriken sorunları çözme eğiliminde olduğunu söylemişti.