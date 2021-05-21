Internet Explorer emekliye ayrılıyor

Microsoft, 25 yıldan uzun süredir kullanımda olan ve artık insanların Google'ın Chrome veya Apple'ın Safari gibi rakiplerini kullandıkları için büyük ölçüde terk edilen Internet Explorer'ı emekliye ayırdığını açıkladı.

"Windows 10'da Internet Explorer'ın geleceğinin Microsoft Edge'de olduğunu duyuruyoruz" açıklamasında bulunan şirket, 1995'te kurulan Internet Explorer'ın yerine Edge uygulamasının kullanılacağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, "Microsoft Edge yalnızca Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir göz atma deneyimi olmakla kalmıyor, aynı zamanda eski web siteleri ve uygulamalar için uyumluluğuyla önemli bir sorunu da gideriyor" ifadelerine yer verildi.

Here's a 1995 Microsoft commercial for 'Internet Explorer 1.0': pic.twitter.com/MQQsQKkTM4 — ZaxPrefersTV (@zaxptv) May 20, 2021

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