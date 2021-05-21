Başbakan Orban'ın 'Üçüncü dalgayı yendik' dediği Macaristan'da Kovid-19 kısıtlamaları kalkıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kovid-19'un üçüncü dalgasının üstesinden geldiklerini ve maske takma yasağı da dahil olmak üzere, birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Kovid-19 aşı kampanyasının devam ettiğini ve bugüne kadar 4.8 milyon kişiye aşı uygulandığını belirten Orban, bu rakamın hafta sonu itibarıyla 5 milyonu aşacağını kaydetti.

"Bu, salgının üçüncü dalgasını yendiğimiz anlamına gelir" diyen Orban, sokağa çıkma yasağı, açık alanlarda maske takma zorunluluğu ve iş yerlerinin zorunlu kapatılma saatleri gibi tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren kaldırılacağını ifade etti.

Orban, kapalı alanlardaki etkinliklere aşı olan vatandaşların katılabileceğini, açık alanda ise 500 kişiye kadar etkinlikler düzenlenebileceğini söyledi.

Budapeşte'de Kovid-19 vakalarının mart ayında düşmesinin ardından, oteller, restoranlar, tiyatrolar, sinema ve spor salonları dahil olmak üzere hizmet endüstrisinin birçok sektörünü açılmıştı.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan'da Sputnik V ve Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşıları uygulanıyor.

Good bye masks. Hungary, the 1st EU country to use #SputnikV, lifts most COVID-19 restrictions. Masks not needed & weddings with 200 guests allowed. 1/4 vaccinations were by Sputnik V as Hungary nears its 5mn vaccinated milestone, over 50% of population

👇https://t.co/mE5zB7Cszp — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 21, 2021

​9.7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 20 Mayıs itibarıyla 4.8 milyon kişiye birinci doz, 2.8 milyon kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Kovid-19 salgınına karşı aşılamada Avrupa Birliğinde (AB) nüfusa oranla ikinci sırada (yüzde 49) yer alan Macaristan'da 16-18 yaş aralığının aşılanması devam ediyor.

Ülke ekonomisi, uzun süreli kısıtlamalar nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülmüştü ancak hükümet 2021'de yüzde 4.3'lük bir büyüme öngörüyor.