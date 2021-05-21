Çin’de 7.4 büyüklüğünde deprem

Uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre Çin'deki depremin büyüklüğü 7.4 olarak kaydedildi. AFAD depremin büyülüğünü 7.0 olarak açıkladı.

Çin'de 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) May 21, 2021 Ayrıntılar geliyor...

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