Kremlin’den ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımlarına tepki: Bir şey söylüyorlar farklı bir şey yapıyorlar

Beyaz Saray’ın ABD ve Rusya liderleri arasında zirve organize etme açıklamalarının yankısı sürerken ABD’nin dün açıkladığı Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un ‘bir şey söyleyip farklı bir şey yaptığı’ şeklinde tepki gösterdi.

ABD’nin dün gece açıkladığı Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un tutarsız davrandığına dikkat çekerek bu adımın Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirve organizasyonuna ilişkin açıklamalar yapılırken atılmasına dikkat çekti.

Son gelişmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Peskov, “Durumun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Meslektaşlarımız her şeyi her zamanki gibi yapıyor, bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyorlar” dedi ve ekledi:

“Bizim için nasıl daha iyi olacağına bakacağız.” © AFP 2021 / Yuri Kadobnov ABD’den Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere yaptırım kararı

Biden, 13 Nisan’da Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti. Ardından Moskova ve Washington’dan birkaç kez zirvenin gerçekleşme olasılığı hakkında açıklamalar geldi.

Ancak daha sonra Kremlin, Washington'un Moskova'ya yönelik hasmane eylemlerinin zirve ile ilgili karar sürecinin analizini zorlaştırdığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün gece Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere karşı yeni yaptırım kararı alındığını duyurmuş, yeni yaptırım listesine ‘Deniz Kurtarma Hizmeti’ devlet kurumu, Deniz Taşımacılık Hizmeti, Samara Isı Enerji Mülkiyet Fonu adlı Rus şirketlerinin yanı sıra, Kuzey Akım-2’nin inşasında yer alan 13 Rus gemisi dahil edilmişti.