YouTube, Fransa'daki karantinayı eleştiren Sputnik röportajını engelledi

YouTube, Fransa'daki üçüncü karantinayı ‘sıhhi diktatörlük’ olarak nitelendiren nörobilim uzmanı Idriss Abercan’ın Sputnik France ile röportajını engelledi.

Sputnik France, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'daki üçüncü karantinayı ‘sıhhi diktatörlük’ olarak nitelendiren nörobilim uzmanı Idriss Abercan ile yaptıkları röportajın engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, “YouTube, Fransa'daki üçüncü karantinayı ‘sıhhi diktatörlük’ olarak nitelendiren ünlü bir nörobilim uzmanı ile yaptığımız röportajı engelledi. Nörobilim uzmanı, evden izin belgesi ile çıkabilmenin açık bir özgürlük ihlali olduğunu savunurken, YouTube, yetkililerin resmi tutumuna uymayan bu görüşün yer aldığı videoyu yayınlamamızı ihlal sayıyor” denildi.

YouTube'da 112 bin kişinin izlediği ve daha sonra engellenen röportaja, Sputnik France’nin internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

Yabancı sosyal medya platformları son zamanlarda Rus medyaya ait hesapları sıkça engelliyor. Facebook, hiçbir sebep göstermeden Baltnews haber ajansının hesabını engellemişti.

Twitter, geçen ekim ayında RT televizyonunun ABD’deki başkanlık seçimiyle ilgili materyalini, 'potansiyel olarak yanıltıcı' şeklinde işaretlemiş, öncesinde de RIA Novosti hesabını arama motorundan kaldırmıştı. Twitter aynı şekilde RT ve Sputnik'in hesaplarına da engelleme getirmişti. Ayrıca Facebook, RT France'ın bir Avrupalı milletvekiliyle röportajını da engellemişti.