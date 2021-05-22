Avusturya Dışişleri Bakanı'nın ‘Moskova, Avrupa ile diyaloğa ilgi göstermiyor’ sözlerine Rusya'dan yalanlama

Facebook hesabından Avusturyalı bakanın sözleri ile ilgili bir açıklama paylaşan Zaharova, Schallenberg’in bu açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını, Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki temasların Brüksel’in diyalog yerine saldırgan söylemler ve dezenformasyon kampanyaları kullanmaya başladıktan sonra engellendiğini ifade etti.

Zaharova, “Bu doğru değil. Rusya ve AB’nin birlikte katıldığı birçok siyasi, beşeri, ekonomik proje vardı. Ancak o projeler, Brüksel'in Rusya karşıtı yaptırımları kabul etmesinden ve diyaloğun yerini saldırgan söylemler, temelsiz suçlamalar ve dezenformasyon kampanyaları aldıktan sonra engellendi” ifadelerini paylaştı.

Daha önce Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Ö1 radyosuna demecinde AB’nin Rusya ile diyalog istediğini, fakat Moskova’nın şu anda böyle bir diyaloğa ilgi göstermediğini söylemişti. Rusya ile AB arasındaki ilişkileri ‘gergin ve ağırlaştırılmış’ olarak tanımlayan diplomat, bununla birlikte Moskova ve Brüksel’in iklim ve enerji dahil olmak üzere ‘işbirliği yapmak istedikleri ve yapmaları gerektiği’ bir dizi alanın olduğuna dikkat çekmişti.

24-25 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de düzenlenmesi planlanan AB zirvesinin gündemindeki ana konulardan birinin AB-Rusya ilişkileri olması bekleniyor.