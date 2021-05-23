Eurovision'da birinci olan İtalya ekibi ‘uyuşturucu kullandı’ iddiası

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

İddiaları yalanladı

Öte yandan Damiano David uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İddiaları sert bir dille reddeden David, 'saklayacak hiçbir şeyim yok' dedi ve gerekirse uyuşturucu testi yaptırmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Grubun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı insanların Damiano'nun uyuşturucu kullanması iddiaları ile ilgili söyledikleri karşısında gerçekten şok olduk' ifadesi yer aldı.