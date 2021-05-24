Birleşmiş Milletler Belarus'a indirilen yolcu uçağı ile ilgili 'şeffaf ve bağımsız soruşturma' çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını Minsk'e indirmesi ve uçaktaki bir gazeteciyi gözaltına almasına ilişkin 'şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi' çağrısı yaptı.

Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu ifade etti.

Yaşanan duruma ilişkin 'tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi' çağrısında bulunan Guterres, ilgili tüm tarafların soruşturma için iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Belarus'ta, geçen yıl ağustos ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından kötüye giden insan hakları durumuna da dikkati çeken Guterres, Belaruslu yetkililere insan hakları, ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ise basın brifinginde gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich'in serbest bırakıldığını görmek istediklerini söyledi.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı."