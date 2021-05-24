Snowden: Muhalifleri tutuklamak için uçakları indirmek her zaman çirkin olmuştur

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Belarus’un muhalif gazeteciyi gözaltına almak için Rynair’e ait yolcu uçağını zorla indirmesine ilişkin ABD’ye gönderme yaparak, “Muhalifleri tutuklamak için uçakları indirmek her zaman çirkin olmuştur” dedi.

Snowden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhalifleri tutuklamak için uçakları indirmek her zaman çirkin olmuştur. Bu Bush döneminin 'olağanüstü yorumunun' (devlet görevlileri tarafından uluslararası kaçırma) modern ifadesidir ve hangi bayrak altında olursa olsun karşı çıkılmalıdır” dedi.

Downing aircraft to pursue the arrest of dissidents has always been outrageous. It is the modern expression of Bush-era "extraordinary rendition" (international kidnapping by state agents), and should be opposed no matter the flag under which it occurs.https://t.co/MM2S1Ya2P9 — Edward Snowden (@Snowden) May 24, 2021

2013’te, ABD’nin casuslukla suçladığı Edward Snowden’ın içinde olduğu iddiasıyla Bolivya Cumhurbaşkanı Eva Morales’in uçağı Avusturya’nın başkenti Viyana’ya zorunlu olarak indirilmişti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu gözaltına alınmıştı.