Meksika'da yerel seçimlere sayılı günler kala 88 politikacı suikast sonucu öldürüldü

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere 12 gün kalırken, yılın başından bu yana onlarca politikacının suikasta kurban gittiği bildirildi.

Etellekt Consultores isimli kuruluştan edinilen bilgiye göre, ülkedeki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi oldu ve 88 politikacı, bu suikastlarda hayatını kaybetti.

La candidata opositora a alcaldesa del municipio de Moroleón, ubicado en el céntrico estado mexicano de Guanajuato, Alma Rosa Barragán, ha sido asesinada balazos en pleno acto de campaña.



En lo que va de la campaña que comenzó en 2020, 88 políticos fueron asesinados en México. pic.twitter.com/v1r8zoJhYp — Televisión Pública (@TV_Publica) May 26, 2021

Öldürülen politikacılardan 34'ünün yerel seçimlerde aday olduklarını aktaran kuruluş, 34 kişiden 29'unun belediye başkanlığına, 5'inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı. Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu bildirdi.

Ülkede en son öldürülen politikacının 34 yaşındaki aday Alma Barragan olduğu ifade edilirken, Barragan'ın dün öğleden sonra seçim kampanyası yürütmek için halkın arasında dolaştığı sırada bir grup silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Meksika'daki son suikast girişimi ise sabah saatlerinde Acapulco Belediye Başkan Adayı Jose Alberto Alonso Gutierrez'e düzenlenirken, Gutierrez saldırıdan sağ kurtuldu.